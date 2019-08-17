شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يوقف مدرب نيجيريا بسبب التلاعب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس، إنه فرض عقوبة الإيقاف مدى الحياة على سامسون سياسيا مدرب منتخب نيجيريا السابق، بسبب التلاعب في نتائج مباريات. وقال «فيفا» في بيان إن الغرفة القضائية التابعة للجنة القيم أدانته بسبب إقراره بتلقي رشى للتلاعب بنتائج مباريات.
وشارك سياسيا (51 عاماً) في 51 مباراة ، ثم تولى تدريب عدة منتخبات للشباب، قبل أن يدرب المنتخب الأول في 2016.
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