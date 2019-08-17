الظفرة يحضّر في أبوظبي لخوض الموسم الجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الظفرة تدريباته استعداداً للموسم الجديد في ملعبه الفرعي بأبوظبي، عقب معسكر ألمانيا الذي استمر من 19 يوليو إلى 10 أغسطس/آب، لعب خلالها 4 مباريات فاز في اثنتين وتعادل في واحدة وخسر أخرى.

وزار سلطان خلفان الرميثي، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة مساء أمس الأول تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الظفرة بأبوظبي، والتقى الرميثي خلال زيارته خليفة مطر الطنيجي رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بالنادي، وخميس محمد خميس المنصوري نائب رئيس الشركة وخميس عيسى المزروعي المدير التنفيذي للنادي والجهاز الفني للفريق، والتقى الجهاز الإداري والطبي ولاعبي الفريق.

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وألقى وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة كلمة قبل بداية التدريب وجهها للاعبين، مؤكداً فيها استمرار وقوفهم ودعمهم للنادي خلال الموسم الجديد، كما تفقد مرافق الملعب والصالة الرياضية والمنشآت قيد الإنشاء.

بدوره تقدم خليفة مطر الطنيجي رئيس شركة الظفرة لكرة القدم بالشكر لوكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على هذه الزيارة مؤكداً رغبة إدارة النادي والشركة في الاستمرار في تكملة النجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية والارتقاء بمنظومة عمل النادي إدارياً ورياضياً.

من جانبه عبر قائد الفريق خالد سيف السناني عن سعادتهم كلاعبين بهذه الزيارة، وتقديرهم لها، مؤكداً جاهزيتهم لتقديم موسم رياضي يرضي تطلعات مشجعي النادي في منطقة الظفرة.