رابطة المحترفين تدشن هويتها من برج خليفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي - أيمن بشير

تحت شعار: «من هنا يبدأ التحدي».. كشفت رابطة المحترفين الإماراتية، مساء أمس، عن الهوية الجديدة لها، وعن المسابقات التي ستنظمها؛ ابتداء من الموسم الجديد 2019-2020، وتم الإعلان عن ذلك في حفل جميل توفرت له كل أسباب النجاح شكلاً وموضوعاً في فندق أرماني بدبي، شهد الحفل حضور لفيف من المسؤولين في المؤسسات الرياضية بالدولة، إلى جانب ضيوف من الاتحادين الآسيوي والعربي لكرة القدم، وممثلي الأجهزة الفنية ومديري الفرق بالأندية، وبعض لاعبي الأندية من المواطنين والمحترفين، ونخبة من اللاعبين القدامى، كما حضره ممثلو مختلف وسائل الإعلام.

وسبق حفل إطلاق هوية الرابطة فعاليات مصاحبة داخل صالة العرض نالت استحسان الجميع، وأخرى خارج الصالة أبهرت زوار نافورة برج خليفة، كما تم عرض نموذج لدرع وكؤوس المسابقات التي كانت تقدم في الفترة السابقة، قبل الكشف عن الشعار الذي يميز الرابطة، والذي سيتم وضعه على جوائز الموسم الجديد.