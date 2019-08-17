منتخب الشباب إلى البحرين للمشاركة في «خليجية السلة»

تغادر اليوم بعثة منتخب الإمارات لشباب كرة السلة تحت 18 سنة إلى العاصمة البحرينية المنامة، للمشاركة في بطولة الخليج المؤهلة لبطولة كأس آسيا للشباب التي ستقام من 19 وحتى 25 أغسطس/ آب الجاري في صالة أم الحصم بالمنامة، والتي يخوضها منتخب الأمل الاماراتي بهدف حصد إحدى بطاقتي التأهل للبطولة الآسيوية.

يترأس بعثة منتخب الإمارات أسامة قرقاش، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة السلة، رئيس لجنة المنتخبات، ويرافقه منير سليمان المدير الفني للمنتخبات الوطنية، وهمام كركوكلي مدرباً، وسعيد عتيق مدرباً مساعداً، وعبدالله النقبي مديراً إدارياً للمنتخب، و12 لاعباً هم: يوسف وسيم، راشد سيف راشد، هزاع عمر، يوسف أحمد يعقوب، وليد خالد بلال، خالد خميس جمعة (الشارقة)، صالح إبراهيم الشاعر، سيف أحمد سالم (الوحدة)، عبدالله مبارك، عبدالعزيز خليفة (الوصل)، عبدالله خالد مبارك (بني ياس)، حسين ابراهيم الشيبة (النصر).

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وخلت قائمة المنتخب الحالية المشاركة في بطولة الخليج من لاعبي نادي شباب الأهلي رغم التاريخ الكبير لنادي شباب الأهلي صاحب آخر لقب لبطولة دوري الرجال، وصاحب أكبر رصيد من البطولات خلال السنوات العشر الأخيرة، وهذا يعكس بالطبع واقع اللعبة في النادي الأهلي خلال السنوات المقبلة، في الوقت نفسه شكل لاعبو نادي الشارقة النسبة الأكبر في صفوف منتخب الشباب بعدد 6 لاعبين دفعة واحدة، وهذا يبرز حجم البناء والتحضير للمستقبل الذي قامت به الإدارة في نادي الشارقة خلال السنوات الأخيرة. واختتم المنتخب تحضيراته، امس الأول، بلقاء ودي مع فريق نادي الشارقة لفئة الشباب انتهى لمصلحة المنتخب بفارق «باسكت»، وبنتيجة 58 - 56، وكان المنتخب أقام معسكراً إعدادياً في تركيا استمر 15 يوماً خاض خلاله المنتخب 7 مباريات ودية مع أبرز الفرق التركية لفئة الشباب، مع تدريبات فنية وبدنية ساهمت في وصول المنتخب إلى افضل مستوى ممكن قبل السفر إلى البحرين، والمشاركة في بطولة منتخبات الخليج.

يبدأ منتخبنا مشواره في البطولة يوم بعد غد الاثنين، بلقاء نظيره العماني، ثم يلتقي في اليوم الثاني مع السعودية، ثم الكويت، وقطر ويختتم مشواره في البطولة بلقاء المنتخب البحريني المضيف.

من جانب آخر، حرص مدرب المنتخب همام كركوكلي على توجيه الشكر إلى اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، وزملائه أعضاء مجلس أدارة الاتحاد على الثقة الغالية التي منحت له بتولي المهمة التدريبية لمنتخب الشباب، متمنياً التوفيق في مهمته بتحقيق افضل النتائج التي تليق باسم المنتخب على الصعيد الخليجي.