ليفربول يترقب موقف الحارس أدريان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يترقب ليفربول حالة حارس مرماه الإسباني أدريان وقدرته على المشاركة في مباراة الفريق اليوم أمام ساوثهمبتون في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال احتفالات ليفربول بعد الفوز بلقب كأس السوبر الأوروبي.

وكان ليفربول توج بلقب السوبر الأوروبي الأربعاء بالفوز على تشيلسي بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما بمدينة إسطنبول التركية حيث تصدى أدريان لركلة ترجيح وقاد ليفربول للفوز بلقبه الرابع في السوبر الأوروبي.

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ولكن أدريان تعرض لركلة غير متعمدة من أحد مشجعي الفريق والذي نزل إلى أرضية الملعب للاحتفال بإحراز اللقب.

وقال الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول: لا أتفهم فعلياً السبب وراء هذا. في عالم وسائل التواصل الاجتماعي التي ترتادونها جميعاً، مشجع يقفز إلى أرض الملعب ويتعرض لمطاردة عدد من رجال الأمن. ركل كاحل قدم الحارس أدريان. مجنون». وقال كلوب إن أدريان ليس بحاجة لإجراء أشعة لكنه يحتاج إلى الانتظار لمعرفة قدرته على المشاركة في مباراة اليوم.

وأوضح كلوب: سيكون لصالحه كثيرا إذا أصبح جاهزا تماما لخوض المباراة تحدثت إليه وقال لي إنه أصبح بحال أفضل كثيرا مما كان عليه. ولكن يتعين علينا الانتظار لرؤية موقفه النهائي.