الإمارات تشارك في «آسيوية الجولف»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يضع منتخب الإمارات للشباب للجولف، اللمسات الأخيرة قبل المشاركة في البطولة الآسيوية للشباب، التي يحتضنها ملعب نادي هاكوني للجولف، بمدينة كانجواي اليابانية، وتقام خلال الفترة من 28 ولغاية 30 أغسطس/آب الجاري، ويحمل راية اللعبة في هذا المحفل الآسيوي، فريقان مناصفة من البنين والبنات، وفق نظام البطولة، ويمثل الفريق الأول عبيد محمد الحلو وريما محمد الحلو، والفريق الثاني راشد منصور العمادي وعلياء منصور العمادي.

ستغادر بعثة المنتخب إلى اليابان برئاسة خالد مبارك الشامسي الأمين العام للاتحاد مدير المنتخبات الوطنية، يوم 25 أغسطس/آب الجاري، ويواصل منتخبنا تدريباته اليومية المكثفة، والمقامة على ملاعب مختلفة في أندية دبي، وتمثل مرحلة الإعداد الحالية والختامية خطة عمل طويلة اعتمدها اتحاد الإمارات للجولف لهذه المجموعة من اللاعبين واللاعبات، سواء على صعيد التجمعات الدورية المنتظمة التي استهلت منذ نهاية الموسم الماضي في شهر مايو/أيار من العام الحالي، أو على صعيد الدفع بالنجوم الشابة ومن كلا الجنسين للمشاركة في البطولات المحلية التي ينظمها الاتحاد، بالإضافة للمشاركة بمعظم البطولات التي تنظمها الدوائر والمؤسسات داخل الدولة.

وأشاد خالد مبارك الشامسي أمين عام اتحاد الجولف ومدير المنتخبات الوطنية، بالالتزام والحماس الذي يبديه لاعبو ولاعبات المنتخب في مراحل الإعداد الختامي قبيل المشاركة في هذا المحفل الآسيوي، وقال: اللاعبون قادرون على الظهور بشكل جيد في البطولة، في ظل مشاركة النخبة من نجوم ونجمات اللعبة في القارة الصفراء، اتحاد اللعبة كان حريصاً منذ نهاية الموسم الماضي في شهر مايو/أيار على تنظيم تجمعات دورية منتظمة للوقوف على جهوزية اللاعبين واللاعبات في شتى المراحل السنية، ومنها التوجه في شهر يوليو/تموز إلى معسكر خارجي في إيرلندا شهد مشاركة 35 لاعباً ولاعبة معظمهم من المراحل السنية.

وأضاف: يعمل الاتحاد بخطة استراتيجية تهدف إلى خلق جيل جديد من اللاعبين واللاعبات، خصوصاً من المراحل السنية، والذين يمثلون مستقبل الجولف الإماراتي، وهو ما نتطلع إليه على صعيد منتخبات المراحل السنية للبنين والبنات في البطولة العربية والمقرر إقامتها في مصر نهاية شهر سبتمبر/أيلول المقبل.