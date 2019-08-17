هونيس: المسابقة أضعف كثيراً بدون هامبورج وشتوتجارت ونورنبرج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعتقد أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أن حقوق البث التلفزيوني يمكنها أن تحقق مليارات الدولارات للدوري الألماني (بوندسليجا)، حتى ولو كان الدوري أقل جاذبية بدون بعض الأسماء الكبيرة.

وقال هونيس: «ربما تنضم أمازون، وأبل، وديزني، وجوجل، ونتفليكس، يوماً ما. كلها شركات تجعل المحتوى متاحاً للمستخدمين، إذا اكتشفوا كرة القدم، سنتحدث عن مبالغ مختلفة تماماً نصف مليار، مليار، لا يوجد معيار. هنا يمكننا الوصول إلى أبعاد لا يمكن لأحد فينا أن يتخيّلها».

وتجلب حقوق رعاية البث التلفزيوني من موسم 2017 - 2018 حتى موسم 2020 -2021 لرابطة الدوري الألماني 4,64 مليار يورو (5,16 مليار دولار)، ما يقرب من 1,16 مليار يورو للموسم الواحد.

وعلى الرغم من ذلك، يهدف كريستيان سايفرت، رئيس الرابطة إلى زيادة ملحوظة للأعوام الأربعة المقبلة لحقوق بث «البوندسليجا».

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ويشعر هونيس بالأسف لغياب بعض الأندية التقليدية عن دوري الدرجة الأولى.

وقال: «عدم وجود هامبورج، أو شتوتجارت أو نورنبرج مأساة، إذا وجدت هذه الأندية بشكل دائم في البوندسليجا، سيكون الدوري أكثر جاذبية وشهرة».

ورفض هونيس التلميح بشأن مستقبله مع بايرن ميونخ، بعدما أشارت تقارير إعلامية سابقة إلى أنه لن يسعى إلى الترشح لرئاسة النادي مرة أخرى.

وقال: «سأعلن قراري للمجلس الإشرافي يوم 29 أغسطس. حتى هذا الموعد لن يكون هناك أي بيان رسمي صادر عني».