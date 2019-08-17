مشاركة مميزة في ورشة عمل الموسم الرياضي الجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت، صباح أمس، بفندق العنوان في دبي، فعاليات ورشة عمل بداية الموسم الرياضي 2019-2020 التي تنظمها رابطة المحترفين الإماراتية سنوياً، ويحضرها ممثلو الأندية، ومسؤولو المباريات. وتهدف الورشة إلى تعريف العاملين في المباريات بمستجدات لوائح المسابقات، ومناقشة حالات الدراسة، والتعرف إلى القوانين الجديدة في عالم كرة القدم.

حضر الورشة عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، وشين مانجيل مدير إدارة المسابقات وفعاليات كرة القدم بالاتحاد الآسيوي، ووليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة.

افتتح الورشة عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، مرحباً بشين مانجيل مدير إدارة المسابقات وفعاليات كرة القدم بالاتحاد الآسيوي قائلاً: نشكر شين مانجيل على حضوره معنا، الأمر الذي يدل على اهتمام الإدارة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتطوير كرة القدم في جميع الاتحادات الأعضاء، وأثنى الجنيبي على الحضور المكثف لممثلي الأندية، وأشاد بالمستوى الذي وصلت إليه عملية تنظيم المسابقات وأصبحت محط تقدير في المحافل الرياضية العالمية.

وألقى رئيس رابطة المحترفين في كلمته الضوء على المشاريع الجديدة التي ستنفذها الرابطة، خاصة تفعيل يوم المباراة والحضور الجماهيري، وأكد أن نجاح هذه المبادرات لن يتم إلا بدعم الأندية، واختتم الجنيبي كلمته داعياً الحضور إلى مواصلة التميز والتطوير، لما فيه صالح كرة القدم الإماراتية.

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وتواصلت فعاليات ورشة العمل بعرض عن أبرز التحديثات التي شهدتها لوائح المسابقات، ألقاه محمد باسل الجلاد مدير المسابقات برابطة المحترفين الإماراتية، سلط فيها الضوء على نظام الاعتماد، ولوائح مسابقات دوري الخليج العربي، وكأس الخليج العربي، ودوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، ولائحة الملاعب والمعدات، ودليل العمليات، ثم دليل الأمن والسلامة، كما تم استعراض مخالفات ضبط الجودة التي تضبط في حال الإخلال بما جاء في اللوائح. وشدد الجلاد على أهمية الالتزام بما جاء في اللوائح المنظمة للمسابقات ضماناً لمواصلة النجاح في العملية التنظيمية.

وقدم طه عزت مدير إدارة المسابقات والعمليات برابطة المحترفين الإماراتية عرضاً عن تجربة يوم المباراة، والتي تهدف إلى إيجاد بيئة آمنة وصحية وممتعة لرواد الملاعب، أوضح خلاله معايير الأمن والسلامة والخدمات المقدمة للجماهير والإجراءات التي بتنفيذها سيتم إيجاد بيئة مريحة للجماهير ومحفزة للعودة. وأبرز طه عزت العوامل الأساسية في تقييم الخدمات المقدمة في الملاعب شملت: جودة المرافق ونوعيتها من حيث الحالة العامة للملعب، ونظام الدخول والخروج، ومرافق الأمن والسلامة، ومرافق الرعاية، ثم الإدارة الجيدة ممثلة بإدارة ترتيب السلامة والمنظمين. وأدرج نماذج للمخاطر المتعلقة بالخدمات، داعياً الأندية إلى ضرورة تلافيها والعمل على عدم الوقوع في هذه الأخطاء.

اختتم اليوم الأول من الورشة بتقديم حالات للدراسة، تمت مناقشتها مع الحضور الذين كانوا متفاعلين بشكل مميز مع المحاور المطروحة.

يذكر أن اليوم الثاني من ورشة عمل الموسم الرياضي 2019-2020 سيشهد اليوم السبت جلسة حوارية تحت عنوان: تجربة يوم المباراة للجماهير من منظور تجاري وتشغيلي يشارك فيها وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية، ولويس كارديناس جالفيز مدير تطوير الأعمال بالدوري الإسباني (لا ليجا) في الشرق الأوسط وإفريقيا، تليها تحديثات اللوائح الخاصة بالتسويق والتذاكر والعلامة التجارية، ثم الإعلام والبث التلفزيوني.