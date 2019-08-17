شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يعود إلى صفوف منتخب البرازيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استدعى مدرب البرازيل تيتي، نجم باريس سان جرمان نيمار الذي يتعافى من إصابة في كاحله إلى صفوف المنتخب لخوض المباراتين الوديتين ضد كولومبيا والبيرو الشهر المقبل.
وكان نيمار غاب عن بطولة كوبا أمريكا التي توج بها السيليساو في يوليو الماضي، لإصابة في كاحله تعرض لها خلال مباراة استعدادية للبطولة القارية ضد قطر في 6 يونيو الماضي، وهو يخضع لتدريبات منفردة في صفوف فريقه الفرنسي، لأنه يتبع برنامج إعادة تأهيل شخصي.
وقال تيتي لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي أمس: لقد تكلمت معه وتحدثنا عن ثلاث نواح. معدداً الحالة البدنية للاعبه، ومستواه الفني والحالة الذهنية فيما يتعلق بوضعه في صفوف باريس سان جرمان.
وكشف تيتي بأن نيمار هادئ فيما يتعلق بمفاوضات باريس سان جرمان مع برشلونة بشأن إمكانية عودته إلى الفريق الكاتالوني.
وأشار تيتي إلى أن النجم البرازيلي: يدرك أن ثمة مجالاً لاتفاق محتمل والآن يتعين على باريس سان جرمان أن يحدد ذلك، لا يمكن أن أتخلى عن رياضي بمستوى ونوعية نيمار.
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