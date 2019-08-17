«ميسي» يتألق في كأس الوثبة ستاليونز في جلين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تألق الجواد البلجيكي «ميسي» لفيدو كيرسميكرس، وبإشراف جالي جيرني، وبقيادة الفارسة جانيت مارين، بصورة مميزة حين خطف لقب سباق كأس مزرعة الوثبة ستاليونز لمسافة 2100 متر، والذي أقيم أمس الأول، بمضمار جلين في بلجيكا، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، وبالتزامن مع «عام التسامح»، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي عاصمة الخيول العربية في العالم».

وأقيم السباق تماشياً مع استراتيجية المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

واجتمع للسباق الذي أقيم لمسافة 2100 متر على الأرضية الرملية والبالغة جائزته 5 آلاف يورو، 11 خيلاً مقيمة في بلجيكا، وهولندا، وبريطانيا، وجاء الفوز هذه المرة لمصلحة الخيول البلجيكية التي بدأت تنافس الخيول الأخرى من أنحاء أوروبا.

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وجاء السباق حافلاً بالإثارة والتشويق، حيث انحصر الصراع في السباق بين البطل «ميسي»، ووصيفه «إماراتي»، لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، وبإشراف جيمس اوين، وبقيادة ايون والش.

وبعد تنافس مثير استطاعت الفارسة جانيت مارين من قيادة «ميسي» الذي انطلق من البوابة الثانية، للفوز بفارق طول عن وصيفه «إماراتي» الذي احتل المركز الثاني.

وجاء ثالثاً بفارق 13 طولاً عن الثاني «سومان» لبيانكا فان دير هارست، وبإشراف فان دير هارست وبقيادة ستيفان هيلين.

وقطع البطل «ميسي» البالغ من العمر 6 سنوات والمنحدر من نسل «داحس»، والفرس «جان دارك» مسافة السباق في زمن قدره 2:27:56 دقيقة، وبمعدل سرعة بلغ 51:23 كلم في الساعة.