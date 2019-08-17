شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تبعد مدافع فرانكفورت ستة أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواجه ماركو ريوس، مدافع إنتراخت فرانكفورت الألماني، شبح الغياب لفترة طويلة عن الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها في وتر أخيل، مساء أمس الأول، خلال مشاركته مع الفريق في مباراته أمام فادوز بطل ليشتنشتاين، في الأدوار التمهيدية لمسابقة الدوري الأوروبي.
وتعرض ريوس «34 عاماً» للإصابة خلال الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها فريقه 1 - صفر. ويتوقع أن يغيب ريوس عن الملاعب لنحو ستة أشهر.
وقال آدي هويتر المدير الفني لفريق إنتراخت فرانكفورت: ماركو ريوس سيغيب بالتأكيد عن صفوف الفريق فترة طويلة، إصابته كانت النبأ الوحيد السيئ في تلك الليلة.
وتأهل إنتراخت فرانكفورت إلى الدور الفاصل لتحديد المتأهلين لدور المجموعات في الدوري الأوروبي بالفوز على فادوز 6 - صفر في مجموع المباراتين.
ويلتقي إنتراخت فرانكفورت، الذي بلغ المربع الذهبي للدوري الأوروبي في الموسم الماضي، في الدور الفاصل مع ستراسبورج الفرنسي.
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