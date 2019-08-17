شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا خارج قائمة الأهلي للموسم الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي المصري، أن مؤمن زكريا لاعب الفريق يعد من النجوم الكبار داخل الفريق، وله اسمه وتاريخه، مشيراً إلى أن النادي سيقف بجواره حتى النهاية.

وقال عبد الحفيظ، أمس الأول، إن الجهاز الفني استقر على عدم قيد مؤمن زكريا في قائمة الأهلي للموسم المصري الكروي الجديد، مضيفاً: إنه بحاجة إلى فترة علاج تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر.

أضاف عبد الحفيظ: إن زكريا لن يعود إلى الملاعب قبل شهر فبراير/شباط من العام المقبل، وسوف يستكمل تدريباته مع الفريق قبل إقرار الموقف النهائي بالنسبة له، وهو ما أبلغ به اللاعب نفسه.

وفيما يتعلق باللاعب هشام محمد، أوضح مدير الكرة بالأهلي أن اللاعب يعد أحد أبناء النادي، والجهاز الفني ترك له حرية اتخاذ القرار في موقفه حتى يحقق أكبر استفادة مالية.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن اللاعب يمتلك عروضاً عربية وأخرى محلية من الاتحاد السكندري وسموحة، موضحاً: إن النادي سينتظر إلى حين إنهاء مفاوضاته معهم.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز اليوم السبت في دور ال16لبطولة كأس مصر، التي يسعى الفريق الأحمر، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 36 لقباً، لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه في الموسم الماضي لمصلحة غريمه التقليدي الزمالك.

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ويطمح الأهلي للفوز بالثنائية المحلية، بعدما سبق له الحصول على لقب الدوري المصري في شهر يوليو/تموز الماضي للمرة الحادية والأربعين في تاريخه.

هذا وأغلقت اللجنة الخاصة بتلقي أول أوراق المرشحين لانتخابات نادي الزمالك المصري التكميلية، والمقرر إجراؤها على مقعد أمين الصندوق، وثلاثة أعضاء أيام 5 و6 و7 سبتمبر المقبل، أبوابها خلال اليوم الأول بتلقي أوراق أربعة مرشحين.

وقال الموقع الرسمي لنادي الزمالك، إن اليوم الأول شهد تقدم الفنان أشرف حسن زكي لمنصب أمين الصندوق، وكذلك أحمد مرتضى أحمد منصور وأحمد عادل عبدالفتاح محمد، ومحمد أنور محمد إبراهيم شهرته «حمادة أنور» لمنصب عضوية مجلس الإدارة. ومن المقرر أن تستمر اللجنة في استقبال أوراق المرشحين خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وفي سياق آخر، قرر الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة محمود جابر، خوض 5 مباريات؛ استعداداً لمواجهة أهلي بنغازي الليبي، في ذهاب دور ال32 بالبطولة العربية.

ويواجه الإسماعيلي خلال معسكره المغلق بمدينة 6 أكتوبر أندية بتروجت والإعلاميين وحرس الحدود وكوكاكولا وإنبي، واتفق مسؤولو الدراويش مع إدارة نادي إنبي على خوض المباراة الودية في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد

ومن المقرر أن يقام لقاء الإسماعيلي وأهلي بني غازي، يوم 13 سبتمبر/أيلول المقبل، في الإسماعيلية ضمن ذهاب دور ال32 من بطولة الملك محمد السادس للأندية الأبطال.