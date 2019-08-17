الزمالك يضرب ديكاداها بسباعية.. وتألق بن شرقي (فيديو)

كتب: ضياء السقا
اكتسح الزمالك، فريق ديكاداها الصومالى، بسباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بتروسبورت، في الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وسجل الزمالك الهدف الأول في الدقيقة 3 من ضربة جزاء، سددها المغربى أشرف بن شرقي والثانى جاء فى الدقيقة 29 بخطأ من مدافع المنافس وأحرز عمر السعيد الهدف الثالث فى الدقيقة 46، والرابع محمود الونش والخامس أشرف بن شرقى والسادس كريم بامبو والسابع مصطفى محمد.
وسيطر المارد الأبيض على مجريات المباراة، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص السهلة.
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