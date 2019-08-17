الزمالك يخطو خطوة عملاقة نحو دور الـ 32

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خطا نادي الزمالك المصري لكرة القدم خطوة عملاقة نحو التأهل الى دور الـ 32 لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، باكتساحه مضيفه ديكاداها بطل الصومال بسباعية نظيفة في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الجمعة.

وكان من المفترض أن تقام مباراة الذهاب على أرض بطل الصومال، لكنها اقيمت على ملعب الجيش ببرج العرب بناء على رغبة مسؤولي نادي ديكاداها بسبب الظروف الأمنية في البلاد. ويستضيف الزمالك مباراة الاياب الجمعة المقبل.

سجل للزمالك المغربي أشرف بن شرقي (5 من ركلة جزاء و55)، وكانو مولي مدافع ديكاداها بالخطأ في مرماه (29)، وعمر السعيد (45)، ومحمود حمدي "الونش" (49)، وكريم بامبو (77)، ومصطفى محمد (80).

تسيد الزمالك المباراة منذ البداية حتى النهاية، وكان واضحا فارق الامكانات الفنية والبدنية بين الفريقين.

بدأ الزمالك المباراة بهجوم ضاغط اسفر عن ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة إثر تعمد لمس الكرة، انبرى لها بنجاح الوافد الجديد المغربي بن شرقي وسددها على يمين الحارس مصطفى حسين (5).

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وواصل لاعبو الزمالك ضغطهم وسجلوا الهدف الثاني عن طريق النيران الصديقة بعدما أخطأ مدافع ديكاداها مولي كرة عرضية لبن شرقي أسكنها في شباك فريقه (29)، وأضاف السعيد الهدف الثالث من عرضية شيكابالا يسددها على يمين مصطفى حسين (45).

مع بداية الشوط الثاني اضاف محمود حمدي "الونش" الهدف الرابع في الدقيقة 49، مستغلا عرضية النقاز،

قبل أن يسجل بن شرقي الهدف الخامس لفريقه والثاني له من تسديدة ضعيفة أخطأ الحارس حسين في تقديرها (55).

ونجح البديل كريم بامبو في اضافة الهدف السادس في الدقيقة 77 من تسديدة قوية في الزاوية اليمنى، وبعدها بثلاث دقائق اختتم البديل مصطفى محمد مهرجان التهديف بتسديدة قوية على يسار الحارس.

ملخص المباراة: