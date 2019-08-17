شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الجمعة 16/ 8/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك، اليوم الجمعة الموافق 16/ 8/ 2019 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، اكتساح ديكاداها بسباعية نظيفة فى ضربة البداية بدورى الأبطال، شيكابالا يعود لقيادة الأبيض بعد غياب 737 يومًا.

الزمالك يكتسح ديكاداها بسباعية نظيفة فى ضربة البداية بدورى الأبطال

تغلب الزمالك على ديكاداها الصومالى، بسبعة أهداف دون رد سجل الأول المغربى أشرف بن شرقى والثانى جاء بخطأ من مدافع المنافس والثالث عمر السعيد والرابع محمود الونش والخامس أشرف بن شرقى والسادس كريم بامبو والسابع مصطفى محمد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

شيكابالا يعود لقيادة الزمالك بعد غياب 737 يومًا

عاد محمود عبد الرازق شيكابالا ليزين تشكيل الزمالك أمام ديكاداها بطل الصومال، فى المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، فى إطار منافسات ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

شاهد.. طارق يحيى يضع "رجل على رجل" بعد هدف الزمالك السابع فى ديكاداها

جلس طارق يحيى المدير الفنى للزمالك، متَّكأ واضعًا "رجل على رجل" عقب إحراز فريقه الهدف السابع فى شباك ديكاداها الصومالى فى المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، فى إطار منافسات ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

بعد تألقه أمام ديكاداها.. المغربى بن شرقى لاعب الزمالك يتصدر تويتر

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تصدر هاشتاج "بن شرقى" لاعب فريق الزمالك تريند موقع التواصل الاجتماعى تويتر، عقب إحرازه هدف التقدم للأبيض فى المباراة المقامة حاليا أمام بطل الصومال (ديكاداها)، فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.

أكد مصدر بمجلس إدارة نادى الزمالك أن الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني لأورلاندو بيراتس، سيصل إلى القاهرة خلال 48 ساعة للتوقيع على عقود تدريب الفريق الأبيض.

مدحت عبد الهادى يثير سخرية الجماهير بسبب كأس العالم للأندية.. فيديو

أثار مدحت عبد الهادي نجم الزمالك الأسبق السخرية بين الجماهير على مواقع السوشيال ميديا، بعد ظهوره في برنامج الزمالك اليوم متحدثاً عن مباراة الزمالك والترجى فى مباراة السوبر الأفريقى، وفرصة الفريق الأبيض فى التأهل لمونديال الأندية.

محمد رحمى يتقدم بأوراق ترشحه على منصب أمين الصندوق بالزمالك