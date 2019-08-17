الونش يحرز الهدف الرابع للزمالك فى مرمى ديكاداهيا الصومالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز محمود حمدى الونش لاعب الزمالك الهدف الرابع للفريق الأبيض أمام ديكاداها الصومالى فى المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، فى إطار منافسات ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال إفريقيا. وتقدم المغربى أشرف بن شرقى للزمالك أمام بطل الصومال فى الدقيقة 5 من ركلة جزاء وجاء الهدف الهدف الثانى بخطأ من دفاع ديكاداها فى الدقيقة 30. Advertisements تشكيل الزمالك أمام ديكاداها يضم كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمد عبد الشافي ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز، خط الوسط: محمود عبد العزيز ومحمد حسن ويوسف أوباما وشيكابالا وأشرف بن شرقي، خط الهجوم: عمر السعيد. ويضم تشكيل ديكاداها كلاً من.. حراسة المرمى: مصطفى قالب حسين، خط الدفاع: ادريس امين علي وعبد الوالي عبد الرحمن و كاكيمبو اكرم موسيس وكانا مولي، خط الوسط: اوكيلو موسيز وسيد علي بانا حاجي وداود عبد الله و عباس أمين، خط الهجوم: كليان محمد ومروجبي رايموند.

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