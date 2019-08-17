شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 16 / 8 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، ونرصد لكم أبرز 7 اخبار اليوم ..

الزمالك يكتسح ديكاداها بسباعية نظيفة فى ضربة البداية بدورى الأبطال

تغلب الزمالك على ديكاداها الصومالى، بسبعة أهداف دون رد سجل الأول المغربى أشرف بن شرقى والثانى جاء بخطأ من مدافع المنافس والثالث عمر السعيد والرابع محمود الونش والخامس أشرف بن شرقى والسادس كريم بامبو والسابع مصطفى محمد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

لاسارتي يضم21 لاعبا لقائمة الأهلي ضد بيراميدز منهم صفقة جديدة

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء غد السبت ببرج العرب بالإسكندرية في دور الـ16 لكأس مصر.

وليد سليمان يغيب عن مران الأهلي وتدريبات إضافية لثلاثة لاعبين تغيب وليد سليمان لاعب الأهلي عن مران الفريق الجماعي المقام حاليا على ملعب التتش فى ختام استعدادات الاحمر للقاء بيراميدز الذى سيقام مساء غدا السبت فى كاس مصر . مران الأهلي الأخير قبل لقاء بيراميدز ..فقرة للعرضيات..جلسة لاسارتي..تأهيل سعد و محمود خصص مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي فقرة خاصة في مران الفريق المقام حاليا، على ملعب التتش للتدريب على الكرات الثابتة والعرضيات وطالب لاسارتي اللاعبين بضرورة استغلال هذه الكرات. اتحاد الكرة يرسل بطاقة بينافيتي " بيراميدز " لـ" نانت " الفرنسي رسمياً Advertisements أرسل مسئولو اتحاد الكرة المصري ، اليوم البطاقة الدولية الخاصة بكريستيان بينافينتى لاعب بيراميدز والمنتقل مؤخرا للدورى الفرنسى.

تأكيدا لليوم السابع .. بيراميدز يستبعد انطوي من مواجهة الأهلي في الكأس

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة فريقه التي تواجه الأهلي مساء السبت في لقاء دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب بالإسكندرية.