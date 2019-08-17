أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 16 / 8 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 16 / 8 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يكتسح ديكاداها بسباعية نظيفة فى ضربة البداية بدورى الأبطال. الزمالك يكتسح ديكاداها بسباعية نظيفة فى ضربة البداية بدورى الأبطال تغلب الزمالك على ديكاداها الصومالى، بسبعة أهداف دون رد سجل الأول المغربى أشرف بن شرقى والثانى جاء بخطأ من مدافع المنافس والثالث عمر السعيد والرابع محمود الونش والخامس أشرف بن شرقى والسادس كريم بامبو والسابع مصطفى محمد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال إفريقيا. لاسارتي يضم21 لاعبا لقائمة الأهلي ضد بيراميدز منهم صفقة جديدة أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء غد السبت ببرج العرب بالإسكندرية في دور الـ16 لكأس مصر. تأكيدا لليوم السابع .. بيراميدز يستبعد انطوي من مواجهة الأهلي في الكأس Advertisements أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة فريقه التي تواجه الأهلي مساء السبت في لقاء دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، على استاد برج العرب بالإسكندرية. مدحت عبد الهادى عن فيديو السخرية بشأن كأس العالم: غلطة لسان واردة علق مدحت عبد الهادى نجم الزمالك السابق ومدرب الفريق الأبيض السابق على فيديو السخرية المنتشر بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعى بعد ظهوره في برنامج الزمالك اليوم متحدثاً عن مباراة الزمالك والترجى فى مباراة السوبر الأفريقى وفرصة الفريق الأبيض فى التأهل لمونديال الأندية، قائلاً:"الفيديو يعد غلطة لسان ووارد نسيان كلمة ووضحنا بعد ذلك المسألة فى نفس الحلقة".

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