القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 16 / 8 / 2019 شهدت العديد من الاحداث والاخبار الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:

سوبر كورة يكشف مفاجأة توقيع نجم الأهلى للزمالك

حصل مسؤولو نادى الزمالك على توقيع أحد لاعبى النادى الأهلى خلال الفترة الماضية،إلا أنهم ينتظرون حصول اللاعب على الاستغناء الخاص به قبل انطلاق الموسم الجديد من أجل الإعلان عن الصفقة رسميًا.

وكشف مصدر داخل النادى الأهلى عن أن مسؤولى القلعة الحمراء فوجئوا منذ أيام بأن اللاعب وقع للزمالك فى جلسة خاصة جمعته مع أكثر من مسئول في إدارة القلعة البيضاء.

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