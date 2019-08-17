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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 16 / 8 / 2019 شهدت العديد من الاحداث والاخبار الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:
سوبر كورة يكشف مفاجأة توقيع نجم الأهلى للزمالك
حصل مسؤولو نادى الزمالك على توقيع أحد لاعبى النادى الأهلى خلال الفترة الماضية،إلا أنهم ينتظرون حصول اللاعب على الاستغناء الخاص به قبل انطلاق الموسم الجديد من أجل الإعلان عن الصفقة رسميًا.
وكشف مصدر داخل النادى الأهلى عن أن مسؤولى القلعة الحمراء فوجئوا منذ أيام بأن اللاعب وقع للزمالك فى جلسة خاصة جمعته مع أكثر من مسئول في إدارة القلعة البيضاء.
معلول وأزارو والشيخ الأبرز.. لاعبو الأهلى يدعمون شابا يحتاج جراحة فى ألمانيا
دشن لاعبو النادى الأهلى حملة إنسانية عبر حساباتهم الشخصية على موقع إنستجرام، بهدف دعم المهندس الشاب طارق محمد ابن محافظة الإسماعيلية، الذى تحول إلى أيقونة كبيرة حركت الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى، للإسراع فى جمع تبرعات من أجل توفير مبلغ سفره للعلاج فى الخارج.
يبحث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فى الأهلي مع لاعبي الفريق الذين قرر النادى الاستغناء عنهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري مصير العروض التى جاءت لهؤلاء اللاعبين.
وتضم قائمة اللاعبين الذين مرشح رحيلهم من الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة ، كلاً من باسم علي ومحمد شريف وحسين السيد وهشام محمد بعدما سبق وفسخ الاهلي عقد أحمد حمودي ودياً كما رحل إسلام محارب وعمرو بركات للجونة فيما رحل ناصر ماهر لسموحة وتم تجديد إعارة الثلاثي أحمد ياسر ريام وأكرم توفيق ومحمود الجزار للجونة.
هل اقتربت ساعة رحيل لاسارتى.. نجل دياز يتابع حساب الأهلى على تويتر
أثار إميليانو دياز نجل المدير الفنى الأرجنتينى رامون دياز، التكهنات حول إمكانية تولى والده تدريب النادى الأهلى خلال الفترة المقبلة.
"فيفا" والجبلاية يُنعشان الخزينة الحمراء بـ2 مليون جنيه خلال أيام
لقى النادي الاهلي تأكيدات من إتحاد الكرة خلال الأيام القليلة الماضية بصرف مليوني جنيه للقلعة الحمراء بواقع مليون من الاتحاد المصري للعبة ومثله من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" .
ويدفع اتحاد الكرة مبلغ المليون ثمناً لتكاليف علاج مروان محسن مهاجم الأهلي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب مصر في أمم أفريقي قبل الماضية ( الجابون 2017) ، فيما يدفع الفيفا مليون جنيه للأهلي لتمثل قيمة عقد اللاعب خلال فترة إصابته حسب لوائح الإتحاد الدولي للعبة التى تنص على أن الفيفا يدفع قيمة عقد أى لاعب لنادي إذا ما أصيب خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة تقام تحت إشراف الأتحاد الدولي.
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