شكرا لقرائتكم خبر عن هدف ملغ وركلة جزاء وتكنيك الجري الأبرز في لقاء الزمالك وديكاداها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المسابقة : بطوله ابطال افريقيا ( ذهاب الدور التمهيدي )

المباراة: ديكاداها * الزمالك

المكان : إستاد برج العرب

النتيجة النهائية : سبعه اهداف مقابل لاشئ لصالح الزمالك

حكم ساحة : تيودروس ميتيكو

المساعد الأول : تيجل جيزواو

المساعد الثاني :شيوانجيزاو

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الحكم الرابع : امانويل هاليسيلاس

تقييم عنصر الكفاءه الفنيه والسيطره علي المباراه : اداره فنيه سهله لحكم المباراه الاثيوبي نتيجه تفوق الزمالك من الناحيه الفنيه والبدنيه ، وكانت اهم حالات المباراه في الدقيقه 3 من الشوط الاول عندما احتسب الحكم ركله جزاء صحيحه لصالح الزمالك نتيجه لمس الكره باليد وهي في طريقها الي مرمي ديكاداها لم يتردد الحكم في احتسابها ، وفي الدقيقه 30 يلغي الحكم هدف لصالح ديكاداها بناء علي الاشاره من المساعد الثاني وقرار صحيح من المساعد الثاني نتيجه سقوط لاعب ديكاداها كان مولي في موقف تسلل لحظه اللعب الثانيه وليست الاولي .

العقوبات الانضباطيه : انذار الحكم لاعبي ديكاداها عباس امين ، سيد علي في الدقائق 65 ، 78 للتهور .

تقييم عنصر اللياقة البدنية والتمركز : سقط الحكم علي ارضيه ميدان اللعب في الدقائق 12 ، 20 نتيجه الاستعجال في الانطلاقه السريعه لمواكبه اللعب دون اتخاذ الوضيعيه الصحيحه لاتجاه الجسم ، وفي الدقيقه 51 تصتدم الكره بالحكم نتيجه التحرك الخاطئ ويقوم بعمل اسقاط طبقا للقانون الحكم يجب عليه ان يطور من اداءه في طربقه واسلوب الجري .

تقييم الحكام المساعدين :

المساعد الأول : أشار علي حالات التسلل في الدقائق 40 ، 73 بتقدير صحيح .

المساعد الثاني : اشار علي حالات التسل في الدقائق 30 ، 38 ، 39 ، 52 بتقدير صحيح خاصه الدقيقه 30 والغاء هدف لصالح ديكاداها بداعي التسلل والقرار صحيح .

الحكم الرابع : تعاون جيد مع طاقم التحكيم وسيطره ايجابيه علي المنطقة الفنية .