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الجونة يضم باسم على من الأهلي لمدة موسماً على سبيل الإعارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهي مسئولو نادي الجونة صفقة باسم علي ظهير أيمن فريق الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بعد المفاوضات التى تمت خلال الأيام القليلة الماضية.

وحسم مسئولو الجونة الصفقة مع الاهلي خلال اليومين المقبلين وسيتم الإعلان عن الصفقة في غضون الساعات المقبلة.

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وتلقي باسم علي أكثر من عرض محلي خلال الفترة الماضية لكن نادي الجونة حسم الصفقة خاصة في ظل العلاقة القوية التي تربط الناديين وهو ما ظهر بوضوح في تجديد إعارة ثلاثي الاهلي أحمد ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار للجونة بجانب بيع الثنائي إسلام محارب وعمرو بركات من القلعة الحمراء للنادي الساحلي مؤخراً.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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