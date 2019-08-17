شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يضم باسم على من الأهلي لمدة موسماً على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهي مسئولو نادي الجونة صفقة باسم علي ظهير أيمن فريق الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بعد المفاوضات التى تمت خلال الأيام القليلة الماضية.

وحسم مسئولو الجونة الصفقة مع الاهلي خلال اليومين المقبلين وسيتم الإعلان عن الصفقة في غضون الساعات المقبلة.

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وتلقي باسم علي أكثر من عرض محلي خلال الفترة الماضية لكن نادي الجونة حسم الصفقة خاصة في ظل العلاقة القوية التي تربط الناديين وهو ما ظهر بوضوح في تجديد إعارة ثلاثي الاهلي أحمد ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار للجونة بجانب بيع الثنائي إسلام محارب وعمرو بركات من القلعة الحمراء للنادي الساحلي مؤخراً.