شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو فى القاهرة خلال 48 ساعة لتوقيع عقود تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر بمجلس إدارة نادى الزمالك أن الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني لأورلاندو بيراتس، سيصل إلى القاهرة خلال 48 ساعة للتوقيع على عقود تدريب الفريق الأبيض. يأتى ذلك بعد تقدم ميتشو باستقالته من تدريب الفريق الجنوب أفريقي خلال الساعات القليلة الماضية، فى ظل مفاوضات نادي الزمالك معه. وتأتى استقالة المدير الفني من تدريب أورلاندو بيراتس لتجعل فرصة المدير الفنى على أعتاب تدريب الزمالك في الفترة الحالية بعد تراجع النادى الأبيض عن التعاقد مع الصربي أليكساند ستانوفيتش، وأكد مصدر بمجلس إدارة الزمالك أن الصربي ميتشو كان أول المرشحين لتدريب الفريق بعد تعثر المفاوضات مع الأرجنتيني رامون دياز، وأضاف أن استقالته ستسهل توليه تدريب الزمالك.

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