شكرا لقرائتكم خبر عن كوتينيو يصفع برشلونة ويهدد مستقبل الفريق والان مع التفاصيل

أكدت صحيفة سبورت الكتالونية، أن البرازيلي كوتينيو لاعب وسط فريق برشلونة، وافق على الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، لصفوف بايرن ميونيخ الألماني بعد مفاوضات استمرت لقرابة شهرين لضمه لصفوف الفريق، وهذا ما يهدد انتقاله ضمن صفقة البرازيلي نيمار لباريس سان جيرمان، لعودته لصفوف الفريق.

واقترن اسم كوتينيو بالانتقال لباريس سان جيرمان ضمن صفقة نيمار، وهذا ما أغضب كوتينيو خلال الأيام الماضية وأدلى بتصريحات أعرب خلالها عن غضمه العارم لعرضهم انتقاله لباريس سان جيرمان ورفضه.

وقالت، أنه من المقرر أن يتقدم النادي الألماني بعرض رسمي لبرشلونة لضم اللاعب.