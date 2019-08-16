شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قيمة العقد الجديد لصلاح مع ليفربول والان مع التفاصيل

قالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن محمد صلاح لاعب المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، يفضل البقاء مع نادي ليفربول الإنجليزي، وسيجدد عقده مع الفريق.

وأوضحت الصحيفة، أن صلاح سيحصل في العقد الجديد على 430 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، أي 22.4 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

وكان صلاح يحصل من خلال عقده الأول في ليفربول على 120 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، بينما يحصل حاليًا على 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.