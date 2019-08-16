شكرا لقرائتكم خبر عن سباعية نظيفة.. الزمالك يفتتح مشواره في دوري الأبطال باكتساح بطل الصومال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الزمالك فوزًا كبيرًا على ديكاداها الصومالي بسبعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، الجمعة، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، على ملعب برج العرب.

تسيد الزمالك المباراة تمامًا وظهر الوافدون الجدد بشكل طيب، وتوالت محاولات الفريق للتسجيل منذ الدقيقة الأولى، ونجح في إحراز الهدف الأول في الدقيقة الخامسة، من ركلة جزاء سجلها أشرف بن شرقي، واحتسبها الحكم إثر لمسة يد داخل منطقة الجزاء.

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وجاء الهدف الثاني للزمالك من نيران صديقة، في الدقيقة 28، بعدما حوّل سيريان مدافع ديكاداها عرضية أشرف بن شرقي داخل مرمى فريقه، وألغى حكم المباراة هدفا لصالح ديكاداها بداعي التسلل، في الدقيقة 30.

وقبل نهاية الشوط الأول وفي الدقيقة 46 تحديدًا، ينجح الزمالك في التقدم بالهدف الثالث، عبر تمريرة حريرية للكرة من شيكابالا قابلها عمر السعيد بتسديدة مباشرة في المرمى.

ولم تمر سوى 3 دقائق على انطلاق الشوط الثاني فقط، ليدرك الزمالك هدفه الرابع، عبر تمريرة من النقاز يحولها محمود حمدي الونش داخل الشباك، وفي الدقيقة 54 يأتي الهدف الخامس عن طريق أشرف بن شرقي، ثم تمكن كريم بامبو من خلال تسديدة زاحفة من إضافة الهدف السادس في الدقيقة 79، قبل أن يسجل مصطفى محمد الهدف السابع، بعدما تلقى تمريرة أشرف بن شرقي وتوغل داخل المنطقة وأسكن الكرة الشباك.