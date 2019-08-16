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الأهلي يتدرب على ركلات الجزاء استعدادًا لبيراميدز

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خصص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة لضربات الجزاء في مران الفريق مساء اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة.

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ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، خصص لاسارتي خلال المران فقرة للضربات الثابتة وتجربة بعض الجمل الفنية والتكتيكية استعدادًا للمباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء غد، السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم عقب انتهاء المران المسائي، حيث يعلن بعد قليل مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، قائمة اللاعبين التي ستتوجه إلى برج العرب بالإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الغد.

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