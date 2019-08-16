شقيق بوجبا: نعم يريد ريال مدريد.. وبيريز يستطيع أن يفعلها

الجمعة 16 أغسطس 2019

قال ماتياس بوجبا مهاجم فريق مانشيجو الإسباني وشقيق بول بوجبا نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي إن الجميع يعلم أن رغبة شقيقه هي الانتقال إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ويعد بوجبا أبرز أهداف ريال مدريد، خلال ما تبقى من عمر فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلا أن فرص رحيله ازدادت صعوبة، بعدما انتهت سوق الانتقالات الصيفية في الأراضي الإنجليزية، دون تعاقد مانشستر يونايتد مع أحد لاعبي خط الوسط.

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وقال ماتياس بوجبا في حوار مع برنامج "إلشيرينجيتو" الإسباني: "اهتمام ريال مدريد؟ الجميع يعلم أن بوجبا يريد الرحيل، لكنه ينتظر، يعمل بجد، سنرى ماذا يمكن أن يحدث حتى الثاني من سبتمبر."

وأكمل المهاجم الغيني: "كل شىء من الممكن أن يحدث، بالطبع بيريز (رئيس ريال مدريد) يستطيع أن يفعلها، لا يوجد مستحيل، كما أن زيدان (المدير الفني لريال مدريد) يفتقد لاعب مثل بوجبا، يحتاج لعنصر إضافي في خط الوسط."

وكانت تقارير إنجليزية أكدت أن مانشستر يونايتد طلب 160 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن خدمات بوجبا، قبل أن تنتهي سوق الانتقالات في بريميرليج، قبل انطلاق الموسم الجديد، في التاسع من شهر أغسطس الجاري.