ساني يخالف عادة مانشستر سيتي الكتالونية
الجمعة 16 أغسطس 2019
يخضع ليروي ساني، جناح مانشستر سيتي، لعملية جراحية في الركبة، بالنمسا نهاية هذا الأسبوع.
ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن ساني استشار طبيب المنتخب الألماني، الذي طالبه بإجراء العملية في النمسا.
وكان بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، قد أعلن عقب مباراة ليفربول في كأس الدرع الخيرية، أن ساني سيغيب لما يقارب الـ7 أشهر، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
واصطدم ساني بألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول، ليغادر المباراة في الدقيقة 13، ويدخل بدلًا منه جابرييل جيسوس.
وأوضحت "سكاي سبورتس" أن الدولي الألماني (23 عامًا)، سيجري العملية في مدينة "إنسبروك" النمساوية، بإشراف الطبيب كريستيان فينك، الذي يجري العمليات الجراحية الكبيرة للاعبي بايرن ميونخ.
وعادةً ما يرسل مانشستر سيتي لاعبيه إلى برشلونة لتلقي العلاج، لدى الطبيب رامون كوجات، الذي أشرف على علاج كيفين دي بروين وبنيامين ميندي، الموسم الماضي.
وارتبط ساني بالانتقال إلى بايرن ميونخ، هذا الصيف، قبل أن يتعرض للإصابة.
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