سواريز يخرج مصابًا أمام بيلباو

سواريز يخرج مصابا أمام بيلباو
الجمعة 16 أغسطس 2019
تعرض الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، لإصابة خلال مواجهة أتلتيك بيلباو، مساء اليوم الجمعة، على ملعب سان ماميس، في الجولة الافتتاحية لليجا.
واشتكى سواريز من آلام في القدم، إثر التحام مع أحد مدافعي أتلتيك بيلباو، وخرج لتلقي العلاج، لكنه لم يقدر على العودة إلى أرض الملعب، وقام بوضع ضمادة على قدمه.
وقرر إرنستو فالفيردي، المدير الفني للبارسا، الدفع بالبرازيلي رافينيا ألكانتارا بدلا منه، في الدقيقة 38.
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