ميرور: كوتينيو سينتقل إلى بايرن ميونيخ

الجمعة 16 أغسطس 2019

اقترب الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب وسط برشلونة الإسباني، من الانتقال لفريق بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



صحيفة "ميرور" البريطانية ذكرت أن كوتينيو سينتقل إلى صفوف بطل الدوري الألماني على سبيل الإعارة لمدة موسم نظرًا لخروجه من حسابات المدير الفني للبرسا إرنستو فالفيردي.

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وشهدت مباراة برشلونة وأتليتك بلباو خروج كوتينيو من قائمة الفريق والتي تقام مساء اليوم ضمن الجولة الافتتاحية من مسابقة الدوري الإسباني.

اسم كوتينيو ارتبط مؤخرًا بالانتقال لصفوف باريس سان جيرمان في ظل سعي النادي الكتالوني في إدراج البرازيلي ضمن صفقة نيمار.

كوتينيو انتقل إلى صفوف برشلونة في شتاء 2018 قادمًا من ليفربول في صفقة قياسية قدرت بـ 145 مليون يورو، إلا أن البرازيلي لم يقدم المستوى المطلوب مثلما مستواه مع الريدز.