تركي آل الشيخ يعلن ثالث صفقات نادي ألميريا الجمعة 16 أغسطس 2019 أعلن تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الأسباني تعاقده مع نجم منتخب صربيا الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب تركي آل الشيخ مالك النادي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :" اللاعب الدولي الصربي دراجون روسيتش .. ٢٢ عاما .. عقد لمدة ٥ سنوات... والصفقة الثالثة والقادم اقوي". يذكر أن آل الشيخ قد اشتري نادي ألميريا الإسباني الذي ينافس في الدرجة الثانية مقابل نحو 20 مليون يورو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يعلن ثالث صفقات نادي ألميريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.