شكرا لقرائتكم خبر عن خلال زيارة "الخليج 365".. العويران: الملك سلمان «أب لكل مواطن» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض)شكر لاعب المنتخب السعودي وناديي الهلال والاتحاد السابق خميس العويران، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على وقفته الأبوية الحنونة بإصدار قرارٍ لعلاجه خارج المملكة.
وأكد العويران في حديث خاص لـ«الخليج 365»، أن هذا الأمر ليس بمستغربٍ على الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، واصفاً خادم الحرمين الشريفين بأنه «أب لكل المواطنين».
ووجه الكابتن العويران شكره لرئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ولكافة الرياضيين وزملاءه اللاعبين على سؤالهم الدائم وحرصهم الغير مستغرب، كما قدَّم شكره لصحيفة "الخليج 365" المتواجدة دائماً متواجده في أي حدث رياضي ووطني.
وطمأن لاعب المنتخب السابق جميع الرياضيين بأنه يتمتع بصحة جيدة، ويستعد حالياً للسفر خارج المملكة لاستكمال العلاج.
وأثناء زيارة "الخليج 365" لللاعب، تواجد بعض من زملاءه السابقين، بينهم الكابتن محمد الدعيع، والكابتن عمر الغامدي، والكابتن عبدالله الواكد.
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