شكرا لقرائتكم "فيفا" يوقف مدرب نيجيريا السابق مدى الحياة على خلفية فساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لوزان (سويسرا) - أ ف ب | منذ ساعتين في 16 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 16 أغسطس 2019 / 22:50

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مدرب منتخب نيجيريا ولاعب نانت السابق سامسون سياسيا مدى الحياة على خلفية قضايا فساد.



وأدانت لجنة الاخلاقيات في الاتحاد الدولي سياسيا بـ "قبول الاموال في قضايا تتعلق بالتلاعب بالمباريات".

وقال "فيفا" انه فتح تحقيقا بحق سياسيا في شباط (فبراير) 2019، في أعقاب تحقيقات على نطاق أوسع بشأن التلاعب بنتائج مباريات نظمها ويلسون راج بيرومال، فيما يتعلق بالمراهنات الرياضية.

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واوقف السنغافوري الاصل بيرومال قبل ان يتم اعتقاله لاحقا عام 2011 في فنلندا بسبب اضطلاعه بدور في قضايا تلاعب بنتائج العديد من المباريات المتعلقة بالمراهنات الرياضية، وقد تعاون مع المحققين لكشف ملابسات هذه القضية.

ولعب سياسيا مع فريق نانت الفرنسي بين عامي 1993 و1995 وتوج معه بطلا للدوري المحلي عام 1995، كما اشرف على تدريب منتخب نيجيريا بين عامي 2010 و2011، واحرز مع المنتخب الاولمبي الميدالية الفضية في أولمبياد بكين 2008 والبرونزية في ألعاب ريو عام 2016.

وأوقف المهاجم النيجيري السابق الذي خاض مونديال الولايات المتحدة الاميركية عام 1994 مدى الحياة، ومنع من مزاولة أي عمل يتعلق بكرة القدم وتم تغريمه 45.900 ألف يورو.