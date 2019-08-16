شكرا لقرائتكم مصر المقاصة يتعادل مع المريخ 1-1... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستمر معسكر مصر المقاصة في الاسماعيلية لمدة 6 أيام ويتخلله 3 مباريات ودية حيث كانت المباراة الأولى أمام المريخ ثم يواجه أبناء الفيوم فريقي القناة والمصري.
ولفت وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة، أن الجهاز الفني للفريق الفيومي، يعتبر تلك المرحلة الاخيرة في فترة الإعداد فرصة تحديد معالم التشكيل الاساسي وطريقة الاداء وتحفيظها للاعبين لتحقيق الانسجام قبل مواجهة الزمالك في كأس مصر.
وأضاف مدير الكرة للمقاصة، أن الفريق سيعود للقاهرة بانتهاء معسكر الإسماعيلية وسيخوض تدريباته بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي لحين موعد مباراة الزمالك 28 أغسطس الجاري في كأس مصر.
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