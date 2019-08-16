إنبى يحسم صفقة انتقال محمد شريف من الأهلى...

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جدة - عمرو شويل اتفق محمد شريف جناح النادى الأهلى مع إدارة إنبي على جميع التفاصيل الخاصة بانتقاله للفريق البترولى. كما حسم مسئولو النادي البترولي مع نظرائهم في الأهلي موعد الإعلان عن الصفقة في غضون الساعات المقبلة. وحسم مسئولو نادي إنبي صفقة محمد شريف على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بعد المفاوضات التى تمت خلال الأيام القليلة الماضية. Advertisements وتلقي محمد شريف عدة عروض محلية خلال الأيام القليلة الماضية أبرزها من المصري وبيراميدز والاسماعيلي وسموحة. وإنتقل محمد شريف للأهلي من وادي دجلة في يناير 2018 بعقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم ولم يُشارك شريف بشكل مُستمر مع الاهلي ليقرر الجهاز الفني الإستغناء عنه خلال الصيف الجاري ويتفق مع إنبي على الرحيل له لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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