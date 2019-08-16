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شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن وصول ميتشو القاهرة خلال 48 ساعة لتولي القيادة الفنية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال المصدر الزملكاوى أن ميتشو سيقوم بالتوقيع على عقود تدريب الزمالك، فور وصوله إلى القاهرة، بعد الاتفاق مع المدرب الصربي على كافة تفاصيل التعاقد.
كان الزمالك أستقر على تولي ميتشو المسئولية الفنية للفريق الكروي بالموسم الجديد، لكن تعذر رحيله فى وقت سابق عن نادي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، أدي لتحويل دفه المفاوضات لصالح مواطنه أليكساندر ستانويفيتش، الذى أعلن النادي الأبيض توليه المسئولية قبل ظهور اتجاه بالتراجع فى الساعات الأخيرة.
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