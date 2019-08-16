شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن وصول ميتشو القاهرة خلال 48 ساعة لتولي القيادة الفنية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مصدر مسئول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، وصول الصربي ميلوتين سريدوفيتش " ميتشو" المدير الفني السابق لنادي أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي إلى القاهرة خلال 48 ساعة لتولي تدريب الفريق الأبيض.

قال المصدر الزملكاوى أن ميتشو سيقوم بالتوقيع على عقود تدريب الزمالك، فور وصوله إلى القاهرة، بعد الاتفاق مع المدرب الصربي على كافة تفاصيل التعاقد.

وأعلن نادي أورلاندو بيراتس تقديم ميتشو استقالته من تدريب الفريق الجنوب أفريقي خلال الساعات القليلة الماضية لتحقيق أسباب شخصية فى إشارة إلى مفاوضات نادي الزمالك مع المدير الفني طوال الفترة الماضية.