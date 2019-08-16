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الزمالك يعلن وصول ميتشو القاهرة خلال 48 ساعة لتولي القيادة الفنية...

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جدة - عمرو شويل أعلن مصدر مسئول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، وصول الصربي ميلوتين سريدوفيتش " ميتشو" المدير الفني السابق لنادي أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي إلى القاهرة خلال 48 ساعة لتولي تدريب الفريق الأبيض.

 

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قال المصدر الزملكاوى أن ميتشو سيقوم بالتوقيع على عقود تدريب الزمالك، فور وصوله إلى القاهرة، بعد الاتفاق مع المدرب الصربي على كافة تفاصيل التعاقد.

وأعلن نادي أورلاندو بيراتس تقديم ميتشو استقالته من تدريب الفريق الجنوب أفريقي خلال الساعات القليلة الماضية لتحقيق أسباب شخصية فى إشارة إلى مفاوضات نادي الزمالك مع المدير الفني طوال الفترة الماضية.
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كان الزمالك أستقر على تولي ميتشو المسئولية الفنية للفريق الكروي بالموسم الجديد، لكن تعذر رحيله فى وقت سابق عن نادي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، أدي لتحويل دفه المفاوضات لصالح مواطنه أليكساندر ستانويفيتش، الذى أعلن النادي الأبيض توليه المسئولية قبل ظهور اتجاه بالتراجع فى الساعات الأخيرة.

 

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