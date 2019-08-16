شكرا لقرائتكم ماذا قال الأهلى عن عروض وليد سليمان؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أضاف أمير ، النادي لم يلتق أي اتصالات ولم تصله أي مكاتبات أو مراسلات في هذا الشأن مشيرا إلي أن وليد سليمان من اللاعبين الكبار داخل الفريق واحد الركائز الأساسية ولا توجد أي نية للتفريط فيه داخليا أو خارجيا تحت أي ظروف .
وأوضح أمير توفيق إن دور وليد سليمان مهم جدا سواء علي الصعيد الفني أو القيادي مشددا علي أن اللاعب له بصمة واضحة للغاية داخل الملعب وخارجه.
وذكر مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي أن النادي الاحمر يقدر جيدا قيمة وليد سليمان الفنية وخبراته الكبيرة خاصة وانه لاعب متميز مرتبط بالنادي وجماهيره و يتمتع بسلوك أكثر من رائع والجميع يتمني استمراره في الملاعب لأطول فترة ممكنة.
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