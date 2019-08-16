شكرا لقرائتكم بيان بطل جنوب أفريقيا يقرب ميتشو من تدريب الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، لتصدر قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية لفريق الزمالك، بعد إعلان بطل جنوب أفريقيا، رحيله بشكل رسمي.

كان الزمالك أستقر على تولي ميتشو المسئولية الفنية للفريق الكروي بالموسم الجديد، لكن تعذر رحيله فى وقت سابق عن نادي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، أدي لتحويل دفه المفاوضات لصالح مواطنه أليكساندر ستانويفيتش، الذى أعلن النادي الأبيض توليه المسئولية قبل ظهور اتجاه بالتراجع فى الساعات الأخيرة.

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وجاء بيان نادي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، بخصوص إعلان رحيل ميتشو لتحقيق المدرب أهداف شخصية، ليزيد من إمكانية توليه تدريب الزمالك، بعدما آشار بطل جنوب أفريقيا فى بيانه إلى أن رحيل ميتشو بناءا على طلبه هو وليس طلب النادي.

وخلال مرحلة مفاوضات الزمالك مع ميتشو، أكد الأخير أنه سيقوم بفسخ عقده مع أورلاندو دون تدخل النادي الأبيض، لكن بعدها طلب أن يتحمل النادي المصري قيمة رحيله وهو ما رفضه مسئولو القلعة البيضاء.