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شكرا لقرائتكم الجونة ينهى إجراءات استعارة ظهير الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهدت الأيام الماضية، مفاوضات مكثفة بين ناديي الجونة والأهلي لإتمام الصفقة وحسم مسئولو النادي الساحلي الصفقة خلال الساعات الماضية وسيتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.
ودخل باسم علي فى دائرة اهتمام أكثر من نادي بالدوري المصري الممتاز، خلال فترة التنقلات الحالية، بعد استقرار النادي الأهلي على رحيله، ونجح نادي الجونة فى حسم الصفقة نظرا للعلاقة القوية التي تربط الناديين.
وشهدت الميركاتو الصيفي الحالي، موافقة النادي الأهلي على تجديد إعارة الثلاثي أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار لصفوف الجونة لموسم جديد، بجانب بيع الثنائي إسلام محارب وعمرو بركات للنادي الساحلي نهائيا.
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