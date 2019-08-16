شكرا لقرائتكم تدريبات تأهيلية لباهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى مع الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى عبد الرحمن مجدى وباهر المحمدى ثنائى الإسماعيلى تدريبات منفردة بالجرى حول الملعب،قبل الودية التى أقيمت مساء اليوم مع فريق بتروجيت وانتهت بالتعادل السلبى.

واستبعد جهاز الدراويش الثنائى بجانب محمد حمدى زكى الوافد الجديد من ودية اليوم لعدم اكتمال الجاهزية.

ويستعد الفريق لخوض منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى المحلى وكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

يذكر أن المحمدى قد انتظم بمعسكر الفريق المقام حاليا بمدينة 6 أكتوبر بعد انتهاء الأجازة القصيرة التى حصل عليها بسبب حفل خطوبته.