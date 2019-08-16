شكرا لقرائتكم الأهلي يهدد آجاي بعقوبات مشددة .. أعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هدد مسئولو النادي الأهلي، النيجيري جونيور آجاي، لاعب الفريق الأحمر، بالتعرض لعقوبات مالية قاسية، حال الاعتراض على عدم المشاركة فى المباريات بشكل أساسى.

وشهدت الأيام الماضية، اعتراض آجاي على عدم اعتماد الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة مارتن لاسارتي، على اللاعب النيجيري فى المباريات ضمن التشكيلة الأساسية، وهو ما آثار غضب مسئولي القلعة الحمراء.

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وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع آجاي، خلال الساعات القليلة القادمة، طالبه بعدم الاعتراض مجددا على عدم مشاركته فى أى مباراة تحت أى ظرف.

وشدد سيد عبد الحفيظ خلال حديثه مع لاعب الأهلي النيجيري، أن مساءلة المشاركة فى المباريات تخص الجهاز الفني وحده ولا يجوز لأى شخص مهما كان الاعتراض على رؤية المدير الفني نهائيا.

وأكد سيد عبد الحفيظ خلال حديثه مع آجاي، أن تكرار مساءلة الاعتراض على عدم المشاركة فى المباريات سيعرضه للغرامة المالية، وفقا للائحة الداخلية المعتمدة من مجلس الإدارة ويتم تطبيقها على كافة اللاعبين دون استثناء أحد.