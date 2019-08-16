شكرا لقرائتكم الفيصلي يهزم الرائد بثلاثية ودياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نجح الفيصلي في الفوز على نظيره الرائد بنتيجة 3-1 في المباراة الودية التي جمعت بينهما يوم الجمعة، ضمن استعدادات الفريقين للدوري السعودي للمحترفين.

ويبدأ الرائد مبارياته في الدوري السعودي بمواجهة الاتحاد يوم الجمعة المقبل، قبل يوم من مباراة الفيصلي الأولى ضد الفيحاء، ضمن مواجهات الجولة الأولى.