موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي.. والقناة الناقلة والمعلق.. والغيابات والتشكيل.. وورطة لكلوب

كتب: ضياء السقا
يستضيف ساوثهامبتون، ليفربول، في الرابعة عصر السبت، في الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان ليفربول قد فاز في الجولة الأولى على نوريتش سيتي بأربعة أهداف لهدف.
وحصد ليفربول منذ أيام لقب كأس السوبر الأوروبي على حساب مواطنه تشيلسي بركلات الترجيح.
ويدخل ليفربول الموسم الجديد كوصيف بطل البريميرليج، ويأمل في الفوز باللقب هذا العام.
وخسر ليفربول لقب كأس الدرع الخيرية، منذ أيام على يد مانشستر سيتي بركلات الترجيح.
تشكيل ليفربول
يغيب عن ليفربول الحارس الأساسي أليسون للإصابة، كما تحوم الشكوك حول مشاركة الحارس البديل أدريان، بعد تعرضه للإصابة في مباراة السوبر الأوروبي أمام تشيلسي، الأمر الذي وضع يورجن كلوب في ورطة كبيرة.
ومن المتوقع أن يبدأ كلوب للريدز بتشكيل مكون من:
الحارس: أدريان (أو الحارس الثالث أندرو لونرجان)
الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أليكساندر آرنولد
الوسط: ويجنالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون
الهجوم: روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح- ماني
القناة الناقلة والمعلق
تذاع المباراة حصريا على قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق: حفيظ دراجي
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