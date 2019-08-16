موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر.. والقناة الناقلة.. والتشكيل.. وصفقة جديدة في قائمة لاسارتي

كتب: ضياء السقا

يواجه الأهلي، نظيره بيراميدز، في الثامنة مساء السبت، 17 أغسطس، على ملعب برج العرب، في دور الـ 16 من كأس مصر 2019.

ويدخل الأهلي اللقاء منتشيا بفوزه برباعية نظيفة على اطلع بره بطل جنوب السودان منذ أيام، في دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا.

من جانبه، أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز.

وتضم قائمة الأهلي 21 لاعبا هم:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد أزارو وصالح جمعة وايمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ وأحمد فتحي وحسام عاشور وصلاح محسن وجيرالدو وجونيور أجايي ومحمد هاني.

وشهدت القائمة تواجد صفقة واحدة جديدة هو مجدى قفشة، فيما استبعد الثنائى الأخر الجديد محمود متولى والمالى اليانج.

كما تم استبعاد الثلاثي سعد سمير ومحمد محمود وكريم نيدفيد للإصابة، ومروان محسن، لحصوله على إجازة زفاف.

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تشكيل الأهلي المتوقع

محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - محمد هاني

عمرو السولية - حمدي فتحي

رمضان صبحي - صالح جمعة - حسين الشحات

وليد أزارو

على الجانب الأخر لن يفتقد فريق بيراميدزفي المباراة ضد الأهلي في دور الـ16 أي لاعب بسبب الإصابة، ولن يغيب عن الفريق أي لاعب بسبب الإيقاف.

سيبدأ المدرب سيباستيان ديسابر مدرب بيراميدز بالتشكيل التالي:

أحمد الشناوي

أحمد أيمن منصور - رجب بكار - علي جبر - عمر جابر

إريك تراوري - نبيل دونجا

إسلام عيسى - عبدالله السعيد - إبراهيم حسن

جون أنطوي

القناة الناقلة:

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