الزمالك ينهي الشوط الأول بثلاثية (فيديو)

كتب: ضياء السقا

انهى الزمالك الشوط الأول، بالتقدم على ديكاداها الصومالى، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي تجمعهما على ملعب بتروسبورت، في الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل الزمالك الهدف الأول في الدقيقة 3 من ضربة جزاء، سددها المغربى أشرف بن شرقي والثانى جاء فى الدقيقة 29 بخطأ من مدافع المنافس وأحرز عمر السعيد الهدف الثالث فى الدقيقة 46.

وسيطر المارد الأبيض على مجريات المباراة، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص السهلة.

شاهد الأهداف: