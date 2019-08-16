بارتي إلى نصف نهائي دورة سينسيناتي وتدنو من المركز الأول

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بلغت الأسترالية أشلي بارتي المصنفة ثانية عالميا الدور نصف النهائي من دورة سينسيناتي الاميركية في كرة المضرب بفوزها على اليونانية ماريا ساكاري 5-7 و6-2 و6-صفر الجمعة.

وتستطيع بارتي استعادة المركز الأول في التصنيف العالمي من اليابانية ناومي أوساكا والذي خسرته مطلع الاسبوع الحالي، إذا نجحت في بلوغ المباراة النهائية للدورة الأميركية التي تأتي ضمن سلسلة دورات استعدادا لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة آخر البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام والتي تنطلق في 26 آب/أغسطس الحالي.

وقالت بارتي "أنا في نصف النهائي للمرة الاولى هنا. لا أفكر في التصنيف إطلاقا.ألعب كل مباراة على حدة".

وتابعت "امضيت ثلاثة اعوام رائعة مع فريقي وموسما رائعا حاليا. انا سعيدة لتواجدي في نصف النهائي في سينسيناتي".

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واوضحت "كنت أكثر صبرا في المجموعتين الثانية والثالثة. أرسلت بطريقة أفضل ونجحت في اصابة أهدافي. العب أفضل كرة مضرب لي عندما يكون تفكيري واضحا وبالتالي استطيع التنويع في لعبي".

واحتاجت بارتي التي توجت بطلة لرولان غاروس الفرنسية في حزيران/يونيو الماضي الى ساعة و44 دقيقة لحسم المباراة في صالحها وستلتقي في الدور المقبل الفائزة من مباراة التشيكية كارولينا بليسكوفا والروسية سفتلانا كوزنتسوفا.

وتكرر سيناريو المباراة الاخيرة لبارتي مع الاستونية آنيت كونتافيت عندما خسرت المجموعة الاولى قبل ان تخرج فائزة بمجموعتين لواحدة، في مباراتها مع ساكاري التي حسمت الاولى بصعوبة 7-5.

لكن بارتي سرعان ما استعادة توازنها وقلبت الامور في صالحها تماما بعد ذلك، فلم تجد اي صعوبة في حسم الثانية ثم اجهزت على منافستها بمجموعة ثالثة "نظيفة".