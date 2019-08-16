NOW إعرف: نتيجة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو | جنون اللاعبين

يلتقي عشاق الساحرة المستديرة مع أولى مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم مع البرشا ضمن ذهاب الأسبوع الأول على ملعب سان ماميس، حيث يسعى بطل الدوري الإسباني النسخة الماضية إلى تحقيق مردود إيجابي في ظل غياب ليونيل ميسي، ومن خلال هذا المقال ننشر نتيجة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو، ينقل اللقاء عبر شاشاة قناة beIN SPORTS HD 3 بتعليق الجزائري حفيظ دراجي، في تمام السابعة بتوقيت جرنتش، التاسعة بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويسعى بلوغرانا للحفاظ على اللقب المحلي والتواجد ضمن كبار الليجا، وقد استعد الفريق لهذا اللقاء تمامًا على حد وصف اللاعبين.

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه والذي جاء كالآتي: مارك أندريه تير شتيجن – جوردي ألبا – كليمون لونجليه – جيرارد بيكيه – نيلسون سيميدو – فرينكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – عثمان ديمبيلي – لويس سواريز – أنطوان جريزمان.

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو

وطالبت الجماهير المتواجدة في إقليم الباسك بعودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف الفريق خلال أسرع وقت، رابط مباراة برشلونة اليوم.

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يلتقى فريق برشلونة مع فريق أتلتيك بيلباو فى افتتاح مباريات الليجا الاسبانى ضمن بطولة دورى المحترفين مساء اليوم الجمعة حيث يدخل برشلونة اللقاء طامحا لبداية الموسم بتحقيق انتصار هام للغاية، ويسعى البلاوجرانا للحفاظ على لقب الدوري الإسباني للموسم الثالث على التوالي، فيما يستغل فريق أتلتيك بيلباو عاملي الأرض والجمهور في تحقيق الفوز.

انتهت المباراة بنتيجة هدف نظيف لصالح اتلتيك بلباو.

بداية الأستوديو التحليلي لمباراة برشلونة واتلتيك بلباو على قناة بين سبورت وسوف ننقل لكم ما يخص أحداث اللقاء بالتزامن مع قيام اللاعبين بتمرينات الإحماء.