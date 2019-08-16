هدف لبلباو: ملخص مباراة برشلونة واتلتيك بلباو 1-0 اليوم الجمعة في الدوري الأسباني

ملخص مباراة برشلونة واتلتيك بلباو اليوم في الدوري الاسباني لكرة القدم، حيث سنقدم لكم مباراة برشلونة اليوم، ويخوض الفريق الكتالوني حامل لقب الدوري الأسباني لكرة القدم مواجهة اليوم في بداية حملة الدفاع عن لقبه في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت غرينتش العالمي.

المباراة تلعب اليوم في ملعب السان ماميس الصعب على جميع ضيوف اتلتيك بلباو، ويحكم اللقاء الحكم: كارلوس ديل سيرو غراندي، وسيتم استخدام تقنية الفار خلال تلك المواجهة، وهي التقنية المستخدمه في الدوري الأسباني منذ الموسم الماضي، وستولى التعليق على تلك المباراة عبر قنوات بي ان سبورت المعلق المخضرم حفيظ دراجي.

وكان برشلونة قد تعاقد خلال فترة الانتقالات الحالية مع عدد من اللاعبين ولعل أبرزهم فرانك دي يونغ وانطونيو جريزمان، وهناك احتمالات في الأيام المقبلة لعودة نيمار، وهو ما يعني ان الفريق سيكون مدجج بالنجوم في جميع المراكز، وسيحاول المدير الفني ارنستو فالفيردي إيجاد التوليفه المناسبة للنادي الكتالوني خلال تلك المواجهة.

ملخص مباراة برشلونة واتلتيك بلباو