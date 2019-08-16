هدف لبلباو: ملخص مباراة برشلونة واتلتيك بلباو 1-0 اليوم الجمعة في الدوري الأسباني

ملخص مباراة برشلونة واتلتيك بلباو اليوم في الدوري الاسباني لكرة القدم، حيث سنقدم لكم مباراة برشلونة اليوم، ويخوض الفريق الكتالوني حامل لقب الدوري الأسباني لكرة القدم مواجهة اليوم في بداية حملة الدفاع عن لقبه في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت غرينتش العالمي.
المباراة تلعب اليوم في ملعب السان ماميس الصعب على جميع ضيوف اتلتيك بلباو، ويحكم اللقاء الحكم: كارلوس ديل سيرو غراندي، وسيتم استخدام تقنية الفار خلال تلك المواجهة، وهي التقنية المستخدمه في الدوري الأسباني منذ الموسم الماضي، وستولى التعليق على تلك المباراة عبر قنوات بي ان سبورت المعلق المخضرم حفيظ دراجي.
وكان برشلونة قد تعاقد خلال فترة الانتقالات الحالية مع عدد من اللاعبين ولعل أبرزهم فرانك دي يونغ وانطونيو جريزمان، وهناك احتمالات في الأيام المقبلة لعودة نيمار، وهو ما يعني ان الفريق سيكون مدجج بالنجوم في جميع المراكز، وسيحاول المدير الفني ارنستو فالفيردي إيجاد التوليفه المناسبة للنادي الكتالوني خلال تلك المواجهة.
ملخص مباراة برشلونة واتلتيك بلباو
- وسط ملعب برشلونة تغير من فلسفته وأصبح اكثر حيويه وشباب خلال تلك المواجهة، حيث ان الفريق يلعب من اجل تحقيق الفوز بفريق مليئ بالسرعات.
- يحاول ارنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة من خلال تلك المواجهة تجربه عدد من اللاعبين الشباب وتجربة سيرجيو روبرتو في وسط الملعب بدلاً من الظهير الأيمن.
- بدأت المباراة الآن بين الفريقين، وسط اجواء حاسمة وهجوم متبادل ومحاولات للسيطرة من الفريقين.
- الخمس دقائق الأولى بدون أى فرص خطيرة من جانب الفريقين ومحاولات هجومية من برشلونة عن طريق سواريز وجريزمان.
- مرور 10 دقائق من اللقاء ولا يزال التعادل قائم بين الفريقين حتي الآن، وهجمات اكثر من جانب فريق أقليم الباسك ودفاع من فريق أقليم كتالونيا.
- الدقيقة 15 ويليامز يهدر انفراد بالمرمى ويتالق حارس المرمى تيرشتيجن في بداية المواجهة، ومحاولات عن طريق جريزمان.
- دي ماركوس وويليامز يهاجمون بقوة وتالق كبير بين دفاع برشلونة وحارس مرماه.
- جماهير بلباو كعادتها تصنع الحدث في المدرجات وكرات عديدة وهجمات سريعة من جانب الفريق الباسكي لكن لا يزال التعادل السلبي قائم بعد مرور نصف ساعة.
- رافينها يسددد في العارضة في الدقيقة 43، ونهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدن أهداف وسط فرص كثيرة محققة للفريقين.
- بدأ الشوط الثاني وهجوم كبير من برشلونة في بداية اللقاء، من أجل أحراز هدف التقدم.
- أدوريز يحرز الهدف الأول لاتلتيك بلباو في وقت قاتل في الدقيقة 88 من اللقاء.
- نهاية المباراة بفوز اتلتيك بلباو بهدف نظيف.