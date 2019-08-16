الآن | نتيجة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو مباشر | مُباراة مجنونة

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو يلتقي الفريقان ضمن مباريات الليجا لكرة القدم بالأسبوع الأول من عمر البطولة والتي سوف تشهد الإثارة والمتعة لذلك تعد إحدى أكثر الدوريات متابعة على المستوى العالمي والمستوى العربي على حد سواء، أشارت وكالات الأنباء العالمية أن طاقم التحكيم سيقوم باستخدام تقنية الفار للمرة الثانية في تاريخ الليغا الإسبانية، ويسعى ملخص برشلونة وبلباو للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا بعد اللعنة التي شهدها الفريق طوال الأعوام الماضية، ولن يأتي ذلك من خلال تدعيم الصفوف والدفع بلاعبين قادرين على جعل نتيجة المباراة لصالحهم فضلاً عن اقتناص صفقات قوية ولكن من يحقق أهداف مباراة برشلونة واتلتيك بلباو اليوم مع غياب ميسي.

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو

برشلونة اتلتيك بلباو 0 1

سيتم استئناف بداية الموسم الجديد وذلك عقب البطولات الودية التي خاضها اللاعبون خلال الفترة الأخيرة والتي نقلت عبر قناة الشارقة الرياضية، ولكن هذا اللقاء سيتم نقله عبر قناة بين سبورت إتش دي 3 بتعليق حفيظ دراجي في تمام التاسعة بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

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يستعد نادي برشلونة مشواره في الموسم الجديد مع المدير الفني إرنستو فالفيردي، هذا وأن ليونيل ميسي سوف يغيب عن مباراة اليوم بسبب تعرضه للإصابة خلال مران برشلونة، وسوف يتواجد في التشكيلة الاساسية انطوان جريزمان بعد تألقه مع الفريق، الجدير بالذكر أن نتيجة مباراة برشلونة ستكون على ملعب سان ماميس معقل نادي اتلتيك بلباو، وفي حراسة المرمى تير شتيجن، على الرغم من أن المباراة مجرد افتتاحية للموسم الجديد إلا أن الجميع يبحث عنها نظراً لأن عشق البرسا يجري في قلوبهم، قدمنا لكم نتيجة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو.