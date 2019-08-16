شاهد موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو القادمة في مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

إليكم موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو القادمة في أول مباريات ريال مدريد في مباريات الدوري الإسباني 2019/2020، حيث موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو يوم غد هي ضمن مباريات الجولة الأولى من مباريات الاليجا والتي يستقبل من خلالها سيلتا فيجو ريال مدريد على ارضية ملعب بالايدوس، كما سنعرض عليكم القنوات الناقلة للمباراة بجانب توقيت مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو يوم الأحد.

مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو القادمة

بداية متابعة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو يوم السبت 17-8-2019، سيكون ابتداء من الساعة الثالثة عصرا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف نفس توقيت لندن، وفي تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت مصر المحلي، وفي الساعة السادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي تمام السابعة ليلا بتوقيت الإمارات المحلي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو مباشرة

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو مباشرة اليوم السبت، ستكون هي مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، التي تقوم بتغطية مباريات الدوري الإسباني حصريا باللغة العربية، وستعرض مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو مباشرة، على قناة بي إن سبورت أش دي 1، وسيتواجد في التعليق من خلالها في التعليق على أحداث مباراة اليوم المعلق خليل البلوشي.